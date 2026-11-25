La proporción aumentó por tercer año consecutivo desde el 22,7 % de 2022 y fue la más alta desde 2020, cuando llegó al 25,1 %, el máximo de la serie que comenzó en 2003.

El valor de estas labores no remuneradas superó en 2025 al de la industria manufacturera, que representó el 19,9 % del PIB, y al del comercio, con el 18,5 %.

Las mujeres representaron el 54 % de las personas de 12 años o más que realizaron tareas domésticas y de cuidados sin pago, pero dedicaron el 73,5 % de las horas y generaron el 72,5 % de su valor económico, según las cifras del instituto.

En promedio, el valor neto anual de esas labores ascendió a 87.601 pesos (4.516 dólares) por cada mujer que las realizó y a 37.658 pesos (1.941 dólares) por cada hombre.

Para el conjunto de la población que participó en estas actividades, el promedio fue de 64.647 pesos (3.332 dólares) por persona.

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La limpieza y el mantenimiento de la vivienda concentraron la mayor parte del valor económico, con el 27,9 %, seguidos de los cuidados y el apoyo a personas (23,5 %) y de las tareas de alimentación (22,9 %).

En conjunto, las tres actividades reunieron el 74,3 % del total, mientras que el resto correspondió a las compras y la administración del hogar (9,7 %), la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario (8,6 %) y la limpieza y el cuidado de la ropa y el calzado (7,4 %).

Para estimar cuánto valen estos servicios, que quedan fuera del cálculo convencional del PIB, el Inegi toma en cuenta las horas que los hogares dedican a cada labor y la remuneración por hora de quienes desempeñan ocupaciones equivalentes.