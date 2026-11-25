Después de la caída inicial, el valor de las acciones de Embraer, una empresa que obtiene en Estados Unidos alrededor del 60 % de sus ingresos, se recuperó y, a las 12:20 hora local (15:20 GMT), cedían un 5,30 %, hasta 101,80 reales (unos 17,38 dólares).

La propuesta de Washington de tasar con un 10 % adicional a las exportaciones de aeronaves terminadas en Brasil, tiene como objetivo propiciar que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva "se siente a negociar", según señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Esta medida golpea a una compañía que reparte su producción entre ambos países, pero que fabrica en el interior del estado de São Paulo sus aviones comerciales, entre ellos el E175, un aeronave de hasta 88 plazas muy usado por las aerolíneas regionales estadounidenses y que concentra casi todos los pedidos de la compañía en EE.UU.

La empresa tiene además una importante presencia industrial en territorio estadounidense, ya que fabrica en Melbourne sus aviones ejecutivos Phenom y Praetor con piezas que llegan desde Brasil; y en Jacksonville, también en Florida, produce el avión militar A-29 Super Tucano.

Esa división hace que el arancel propuesto por la Administración de Donald Trump afecte sobre todo a la aviación comercial, mientras que los aviones ejecutivos montados en Florida y la aviación militar podrían quedar más protegidos.

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La compañía ya sufrió una tasa del 10 % entre abril de 2025 y febrero de 2026, que se tradujo en un pago de 80 millones de dólares hasta que Tribunal Supremo de EE.UU. anuló los aranceles globales impuestos por Trump con una ley de emergencia.

Por prudencia, la empresa brasileña elaboró sus previsiones financieras para 2026 contando con un arancel del 10 %, lo que podría amortiguar el impacto en sus cuentas si la medida sale adelante.

La oficina comercial del país norteamericano abrió un periodo de consultas hasta el 7 de diciembre de 2026 para revisar la actual propuesta, que ya está teniendo un impacto relevante en la estabilidad financiera brasileña.