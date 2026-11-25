El anuncio de la adjudicación del proyecto fue realizado el pasado 17 de noviembre; sin embargo, no fue hasta este miércoles que el Ministerio de Ambiente y Energía transparentó el nombre de la empresa que se hará cargo del tramo ecuatoriano, que tiene un plazo de construcción de 1.090 días.

"Esta obra permitirá que Ecuador y Perú se complementen energéticamente. Cuando nuestro país necesite más electricidad podrá abastecerse de Perú, y cuando Ecuador tenga excedentes de producción, podrá suministrarlos al país vecino", señaló el ministerio en un comunicado.

La india Kalpataru fue la única empresa que participó en la licitación y que fue calificada.

Las obras se desarrollarán en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y El Oro, fronteriza con Perú, además de en la andina Azuay. Se construirán líneas de transmisión, subestaciones y otras infraestructuras.

Entre ellas habrá una línea de transmisión de 206,97 kilómetros entre Chorrillos (en Guayas), y Pasaje (en El Oro); otra de 77,88 kilómetros entre Pasaje y la frontera con Perú, ambas de 500 kilovoltios, y una tercera de 1,96 kilómetros a 230 kilovoltios.

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El proyecto del tramo ecuatoriano contempla una inversión global de 324,6 millones de dólares, de los cuales 290,3 millones corresponden al monto del contrato. Los recursos restantes se destinarán a la fiscalización, indemnizaciones por el paso de las líneas y demás rubros necesarios para su implementación.

La financiación contempla 125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 125 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Los otros 74,6 millones de dólares los pondrá la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la empresa estatal que adjudicó la obra.

En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.

En los últimos meses, la falta de lluvias en esas zonas también obligó al Gobierno a ordenar la desconexión de empresas de alto y mediano voltaje del sistema eléctrico por tres días consecutivos durante varias semanas, para evitar que los cortes lleguen a los hogares.