“La gente de Bandar Abás sigue viviendo la guerra día a día, a diferencia de otras ciudades que se han olvidado del conflicto”, dice a EFE Mostafa, un fotógrafo y artista que lleva décadas documentando esta ciudad bañada por el golfo Pérsico y las islas cercanas.

Mientras otras ciudades como Teherán han retomado cierta normalidad, a pesar de la incertidumbre de si el presidente estadounidense, Donald Trump, decidirá atacar de nuevo al país, Bandar Abás no recupera el paso a causa de su situación estratégica en el golfo Pérsico, a orillas de Ormuz.

“Casi todos los días se escuchan explosiones”, asegura, procedentes del estrecho.

El fotógrafo señala a su alrededor en el paseo marítimo de la ciudad y explica que en esta época del año estaba lleno de vecinos y turistas, con las playas abarrotadas.

Ahora está vacío de turistas. Al igual que el aeropuerto, los hoteles y restaurantes.

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Todo a consecuencia de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra la República Islámica el 28 de febrero.

Con unos 700.000 habitantes, su estratégica situación ha convertido a esta urbe en un importante centro económico del sur iraní, responsable de en torno al 90 % del transporte de contenedores del país y la puerta al turismo de las islas que salpican la zona.

Pero esa misma localización le pasa factura ahora. Teherán y Washington mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz y a diario hay ataques o incidentes de petroleros en sus aguas, lo que convierte en insegura a la zona.

Irán anuncia a diario entre tres y cinco incidentes, generalmente buques que chocan con minas. Por su parte, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha informado de 23 incidentes de buques en el estrecho en lo que va de mes, y califica la mayoría de ataques.

Los vecinos aseguran que se escuchan las explosiones desde tierra a menudo desde el estrecho, que es un punto geoestratégico del comercio mundial, pero para ellos es la fuente de vida con la pesca, el tráfico marítimo y los turistas que vienen a bañarse.

El tráfico marítimo ha prácticamente desaparecido a causa del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a los puertos y buques iraníes, lo que ha dejado a miles desempleados.

La pesca, por su parte, se ha recuperado, pero es difícil exportar el pescado y los precios locales se han disparado por la alta inflación de en torno al 88 %, por lo que las ventas han caído.

Y a los turistas no se les ha vuelto a ver.

“No hay turistas. Nadie viene”, dice a EFE Setayesh en un restaurante cercano al paseo marítimo.

La joven explica que han perdido un 80 % de clientes con respecto a las mismas fechas del año pasado.

La temporada alta en esta zona es entre octubre y marzo, cuando las bajas temperaturas de otras áreas traen a los viajeros iraníes a las playas de la ciudad o las islas de Kish o Qeshm, que ha sufrido al menos tres ataques estadounidenses en las últimas semanas.

Setayesh lamenta además que desde fuera del país, e incluso dentro de Irán, se ve solo a Ormuz como el paso estratégico por el que pasaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra, y se olvida a la población.

“El mundo lo ve solo como un paso estratégico por donde solo pasan petroleros, pero hay mucha gente que vive en esta zona y sufre las consecuencias de la guerra”, dice.