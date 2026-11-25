El Ministerio de Exteriores español publicó un comunicado al respecto este miércoles, dos días después de lo sucedido y coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, texto en el que expresó su apoyo y reconocimiento "a todas las valientes niñas y mujeres que defienden sus derechos y dignidad".

La diplomacia española reiteró su condena a toda violencia de género, y muy particularmente a la violencia institucional, como en este caso de Irán.​

Además de la pena de 74 latigazos, los cinco músicos fueron condenados a dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas y a dos años de prohibición de salida del país.

Otras ocho personas que participaron en el concierto fueron condenadas a penas similares.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.