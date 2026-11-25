Los recursos permitirán formar y certificar como técnicos laborales en el área de construcción a 25 aprendices de la Escuela Taller de Buenaventura, en el Valle del Cauca (suroeste) y a otros 40 de la Escuela Taller de Quibdó, en Chocó (oeste), detalló este miércoles el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Según esa cartera, esos aprendices participarán también en las labores de restauración, adecuación y reconstrucción de infraestructuras públicas de uso social.

"Con estos recursos, quienes se formen en las Escuelas Taller no solo aprenderán un oficio, sino que serán protagonistas de la recuperación de los espacios que dan identidad y vida cultural al Pacífico colombiano", afirmó la ministra de Cultura, Paola Holguín.

La funcionaria agradeció el aporte de la cooperación española y señaló que la iniciativa permitirá combinar la formación laboral de jóvenes con las necesidades de reconstrucción de los territorios afectados por el movimiento telúrico.

La donación se distribuirá en dos componentes: 428.571 euros (unos 503.701 dólares) para formación y gestión del proyecto, que incluyen consultorías técnicas, talleres y actividades de capacitación, y 171.429 euros (unos 188.300 dólares) para obras de construcción y edificación, además de la adquisición de materiales y herramientas para los procesos de restauración.

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El proyecto tendrá una duración de 24 meses, contados a partir de la recepción de los fondos y se espera que la Aecid desembolse los primeros 285.000 euros (313.000 dólares) este año, y en 2027 los 315.000 euros (unos 346.000 dólares) restantes.

El terremoto del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar en Chocó, afectó distintas zonas del este, suroeste y centro del país y dejó daños en infraestructura y patrimonio, especialmente en territorios del Pacífico colombiano.

La catástrofe deja según los más recientes reportes oficiales un saldo de 335 personas muertas, 4.516 heridas y al menos 103 siguen consideradas como desparecidas tras tres meses del fuerte temblor.