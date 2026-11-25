Francisco García, uno de los afectados, acudió este miércoles al Consulado General de España en Bogotá para votar, pero tuvo que depositar su papeleta en un sobre tamaño A4 ubicado al lado de la urna, un sobre sin distintivos, un procedimiento que, reconoció, todavía no comprende del todo.

Como él, al menos otras seis personas han depositado su voto en ese sobre durante las primeras horas de este miércoles. El Consulado no facilitó una cifra total de afectados por la decisión judicial en Colombia.

"Había muchas dudas con respecto al tema de la 'ley de nietos' para votar. Vine, me dijeron que siguiera, que entrara a votar, y me hicieron el procedimiento del voto y del sobre para dejarlo ahí", explicó García a EFE a la salida del Consulado.

El procedimiento responde a un auto del Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el voto de determinados nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' que no habían acreditado documentalmente su condición de exiliados.

El alto tribunal estableció que quienes no figuren en el listado definitivo del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden entregar su documentación electoral, pero esta debe mantenerse separada de las urnas ordinarias y remitirse a la Junta Electoral Provincial correspondiente, que comprobará su situación censal.

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"Los responsables consulares recibirán su documentación electoral, pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío (...) junto con el resto de la documentación electoral, pero debidamente diferenciada", dice el auto.

La fórmula utilizada en Bogotá difiere de la de otros consulados españoles, como el de Buenos Aires, donde se han habilitado cajas de cartón separadas para recoger la documentación de estos electores.

La votación presencial en los consulados para los españoles residentes en el exterior se prolongará hasta este jueves.