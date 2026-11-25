Con ocasión este miércoles del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consorcio analizó 9.559 sentencias penales relacionadas con asesinatos. Según los analistas, el 71 % de los asesinatos de mujeres cometidos en este país fueron casos de violencia doméstica.

Entre estos casos, el 55 % fue cometido por parejas de estas mujeres y el 16 % por otros familiares. En total, de acuerdo con los datos de la organización, en 2024 y 2025 fueron asesinadas 1.186 mujeres.

Aparte del crecimiento del porcentaje de los asesinatos por parejas o familiares en comparación con los años anteriores, los analistas destacaron el aumento de los casos penales cerrados.

El motivo más probable de esta tendencia es un cambio de las leyes rusas que permite cesar el proceso judicial para los hombres que hayan firmado un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Defensa ruso o que hayan sido movilizados. Este cambio se aplica en los casos de las condenas que aún no han entrado en ejecución.

En 2025 la cantidad de casos interrumpidos por motivos no relacionados con la búsqueda o la enfermedad de un delincuente fue de 29.100. En comparación, en 2019 la cifra fue de 648 casos.

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Al mismo tiempo, los analistas suponen que el número real de feminicidios cometidos por los excombatientes podría ser superior a 71 casos. Señalan que cierta cantidad de casos simplemente no llega a la corte ni termina con una condena. Además, el año pasado fue excluida de la estadística judicial la información sobre los delitos cometidos por los militares.

En Rusia no hay una ley sobre la violencia doméstica, ni tampoco un concepto de órdenes de alejamiento que puedan proteger a las mujeres. Además, el maltrato físico intrafamiliar no se considera un delito penal.