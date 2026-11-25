En palabras de Farage, que presentó la iniciativa hoy junto con el cofundador de Leave.EU Arron Banks en rueda de prensa en Londres, estar será "una campaña de mirar adelante, positiva, sobre como el Reino Unido puede ser más rico, más productivo y pensar de un modo más global y no solo pensando en sobre cómo son nuestros vecinos de al lado".

'Keep Britain Out' pretende confrontar los planes del actual jefe del Gobierno británico, Andy Burnham, de aproximarse de nuevo a la UE, después de que el pasado viernes cerrase tres acuerdos en materia de movilidad juvenil, fitosanitarios y mercado de carbono con sus socios europeos y dijese que abriría un periodo informal en los próximos 12 meses para repensar la relación futura con el bloque.

En respuesta a las palabras recientes de Burnham de que el pueblo británico será quien tenga la última palabra, Farage recordó que el país ya mostró su decisión el 24 de junio del 2016, con el referéndum del Brexit: "Votamos salir. Todo el mundo nos prometió que abandonar (la UE) significaría abandonarla".

"Otra vez con lo mismo. Nunca se van a rendir, ¿verdad?", dijo el líder de Reform UK, que defendió que la salida del Reino Unido de la UE ha beneficiado al país.

"Estamos posicionados en un lugar más alto a nivel mundial como resultado del Brexit. En materia de política exterior, somos infinitamente más grandes y fuertes", continuó diciendo Farage, asegurando que de seguir supeditados a las regulaciones europeas, el país no hubiese logrado algunos acuerdos comerciales o suministrar la vacuna del covid con antelación al resto del continente.

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Por ello, según Farage, la campaña 'Keep Britain Out' se asegurará de que el país "entienda" los beneficios de esta desvinculación y esta desregulación con respecto a la UE, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial o la tecnología agrícola, mencionó. "La divergencia es nuestra fuerza", dijo.

Farage también arremetió directamente contra el primer ministro británico, al que acusó de estar "desorientado" en los temas económicos y financieros, y de "delirar" con su idea de proyecto europeo.

De acuerdo con Burnham, los acuerdos suscritos el viernes con la UE -a falta de solucionar las discrepancias sobre las tasas universitarias- aportarán a la economía británica un 0,5 % de su PIB, o 17.000 millones anuales de libras (casi 20.300 millones de euros). Farage advirtió de que esta cifra tiene una "letra pequeña": conseguirlo llevará 14 años, aseguró.