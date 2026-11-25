Felipe VI recibió a Van der Bellen en el Palacio de la Zarzuela tras visitar junto a la reina Letizia y la esposa del presidente, Doris Schmidauer, la exposición 'Mariana de Austria' en el Museo del Prado sobre una de las figuras políticas más relevantes de la monarquía hispánica del siglo XVII, otrora reina regente en España.

Tras posar para la fotografía oficial, Felipe VI y Van der Bellen procedieron al encuentro, en el que también participó la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

España y Austria atraviesan un excelente momento en sus relaciones bilaterales, según fuentes oficiales, tanto en el plano económico como en el político, una situación que se pone de manifiesto con este viaje en el que el presidente austriaco asistirá el jueves a un foro económico organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Asimismo, está previsto que Van der Bellen mantenga un encuentro con el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la visita que realizará a Seseña (Toledo), donde se ubica la empresa austriaca Verbund Green Power Iberia.

Verbund es la principal compañía energética de Austria y uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica y renovable de Europa.

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Durante su visita a España, no está previsto que el presidente austríaco se reúna con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo informaron a EFE de que se barajó esa posibilidad antes del adelanto electoral al 29 de noviembre, pero que tras el anuncio se modificaron las previsiones y las agendas y no se fijó ningún encuentro entre ambos.

Tras la reunión de Felipe VI con Van der Bellen, los reyes de España ofrecerán un almuerzo al presidente austríaco y a su esposa, también en el Palacio de la Zarzuela.

Se trata de la segunda visita del presidente austríaco a la Zarzuela después de la audiencia celebrada en diciembre de 2019, cuando Felipe VI recibió a Van der Bellen con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y en la que también se abordaron las relaciones bilaterales.

Los reyes de España realizaron en enero de 2022 su primer viaje oficial a Austria invitados por Van der Bellen, en el cargo desde 2017.​ EFE