El documento, denominado 'Violencias femi(ni)cidas en Ecuador: continuum y reorganización', expone las nuevas formas en las que se perpetraron estos asesinatos más allá de los íntimos y su relación con el crecimiento de la criminalidad sin perder su fundamento patriarcal, pero, sobre todo, pone el foco en cómo el Estado "registra cada vez menos" esta forma extrema de violencia.

"Entre 2020 y 2025 vemos un colapso del sistema estatal de registro de femicidios que es imprescindible discutir y corregir, porque sin registro no hay políticas de reparación ni de prevención", explicó a EFE Ailynn Torres, coordinadora del Observatorio de Violencias basadas en Género y Sexualidades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), una de las autoras del informe.

De acuerdo a la investigadora, este colapso se debe a que el Estado no ha podido identificar que hay otros asesinatos machistas más allá de los crímenes de pareja o de familia, que son los que está tipificando como femicidios, provocando una brecha entre las cifras oficiales y las de la sociedad civil.

Por ejemplo, en 2025, el año con más asesinatos de mujeres, la Fiscalía solo catalogó 62 como femicidios, mientras que la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios identificó 434.

Las víctimas documentadas por la Alianza pasaron de 130 en 2020 a 434 en 2025, y mientras las organizaciones contabilizaron en ese periodo 1.721 feminicidios, el Estado registró 485.

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La brecha en las estadísticas creció desde 2021, cuando la Alianza empezó a registrar los feminicidios vinculados a las estructuras criminales, que usan los cuerpos de las mujeres como botín de guerra; es decir, sicariatos (asesinatos por encargo), homicidios de familiares de integrantes de bandas por venganza y otros ligados a la trata o al control de los territorios.

En los seis años también cambió el tipo de arma utilizada. De acuerdo con el informe, en 2025 el 75 % de los feminicidios se cometieron con arma de fuego, a diferencia de 2020, cuando solo era el 9 % y predominaban el arma blanca (38 %) y las manos (25 %).

Asimismo, la mayoría de estos asesinatos se cometió en espacios públicos, lo que cuestiona la imagen del feminicidio como un crimen que sucede en los hogares; y también se registró un incremento acelerado de homicidios de adolescentes de 12 a 17 años en un contexto de crecimiento del reclutamiento de menores por grupos criminales.

Torres afirmó que invisibilizar estos asesinatos machistas solo engrosa las cifras de víctimas de violencia general en el país, lo que es usado para justificar la política de mano dura que implementa el Gobierno del presidente Daniel Noboa contra los grupos criminales, pero termina "desprotegiendo a las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres trans".

Esa desprotección, aseguró, ya se palpa en una "pérdida de presupuestos y una institucionalidad cada vez más desestructurada, ineficiente y que va en sentido contrario a lo que se supondría que debería ser frente a estas cifras alarmantes", dijo en referencia, entre otros puntos, a la eliminación en 2025 del Ministerio de la Mujer.

La investigadora considera que es momento de que se reforme o se interprete de manera más amplia el delito de femicidio para que se adecúe a la transformación de la violencia, y espera que este informe ayude a las instituciones estatales a atender con urgencia este problema.