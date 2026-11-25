La foto de Sham Qudeih, una niña palestina de dos años con evidentes signos de desnutrición en el hospital gazatí de Khan Younis, es parte de una muestra de este premio anual de fotografía inaugurada este martes en Washington.

En la categoría de Noticias también fueron galardonados los trabajos de Tyrone Siu, de la agencia Reuters, y de Mohamed Saber, también de EPA/EFE, con el segundo y tercer premio, respectivamente.

La foto de Siu muestra la desesperación de un residente del edificio Wang Fuk Court de Hong Kong mientras es consumido por las llamas y en cuya tragedia fallecieron 160 personas.

Por su parte, Anadolu volvió a reconocer en los más alto de la lista el trabajo de otro periodistas palestino que trabaja para EPA. Saber capturó en una instantánea casi imposible el derrumbamiento de un edificio gazatí alcanzado por los misiles israelíes entre los escombros de un campamento de refugiados.

El presidente de la Agencia Anadolu, Serdar Karagöz, destacó en la presentación de los premios el coraje necesario estos fotoperiodistas a la hora de plasmar momentos trágicos y mostrar el lado humano de crisis humanitarias y desastres.

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"Estas imágenes nos plantean a nosotros mismos la pregunta de cómo podemos aceptar esto", indicó Karagöz en la inauguración de la muestra, que estará abierta al público hasta comienzos de diciembre en el National Press Building de Washington.

Jehad Alshrafi, fotógrafo de Associated Press (AP), se impuso en la categoría de ensayo noticioso por su trabajo 'Eternal Death' sobre la muerte y destrucción de Gaza, seguido del trabajo en Gaza de Saher Alghorra para el New York Times y el del español Luis Tato, de AFP, que documentó la lucha de las milicias M23 contra las fuerzas congolesas por la toma de Bukavu.

La muestra también destacó el trabajo del español Javier Arcenillas sobre la tradición gallega de la Rapa das Bestas; de Diego Ibarra en Afganistán y Siria, y del peruano Ernesto Benavides (AFP) sobre la pervivencia de la extracción de guano como fertilizante en Perú.