"La violencia se observa en parejas muy jóvenes, incluso en adolescentes de 12 o 13 años que, desde el principio, establecen dinámicas de control, dominación y sumisión. Como si estar en pareja significara casi esclavizar al otro", señaló Bergé en una entrevista en Europe 1 y CNEWS con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.

Para Bergé, esta violencia machista es un "problema social" que precisa "una respuesta de la sociedad", a pesar de lo cual lamentó que apenas ocupe espacio en el debate político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

"Desgraciadamente, no hay mucha gente que hable de ello (en referencia a los candidatos), cuando debería ser un motivo de preocupación nacional, algo que casi nos obsesionara", señaló.

Bergé recordó que 106 niños quedaros huérfanos en Francia en 2025 porque sus madres "fueron asesinadas por sus propios padres" y advirtió del impacto sobre esos niños de la violencia presenciada y el riesgo de que reproduzcan esos comportamientos cuando crezcan.

Para reforzar la protección, el Gobierno francés impulsa una ley integral contra las violencias sexuales y sexistas hacia las mujeres y los menores inspirada en parte por la legislación española.

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La proposición de ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y ahora pendiente de examen en el Senado, incluye medidas como la detección temprana de la violencia y la formación de todos los profesionales que atienden a las víctimas. En ese sentido, la ministra aseguró que el 83 % de los policías y gendarmes ya han recibido formación sobre violencia intrafamiliar.

No obstante, Bergé reconoció que tenía sobre la mesa "500 expedientes de violencia intrafamiliar" en los que no podía intervenir por falta de medios y por la acumulación de otras prioridades, entre las que citó las movilizaciones estudiantiles, el narcotráfico y el terrorismo islamista.

La ministra también defendió el programa 'Nuevo Comienzo', implantado ya en una veintena de departamentos franceses y diseñado para ayudar a las mujeres que quieren abandonar a sus parejas violentas.

El objetivo es que las mujeres dispongan de un interlocutor único que organice los distintos aspectos de su salida, desde el alojamiento y la escolarización de los hijos hasta el acceso a derechos sociales, trámites administrativos y empleo.

Según Bergé, la protección no debe implicar necesariamente que sea la víctima quien abandone el domicilio, ya que en algunos casos corresponde expulsar al agresor y llevarlo ante la justicia.

Los datos publicados este miércoles por la Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres (MIPROF) muestran la dimensión de la violencia sexual en Francia.

En 2024, unas 272.000 mujeres adultas declararon haber sufrido una violación, una tentativa de violación o una agresión sexual, pero solo el 8 % aseguró haber presentado una denuncia.

El informe recoge además que 111 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025, frente a 107 el año anterior, y que otras 333 sufrieron tentativas de feminicidio, un 23 % más.