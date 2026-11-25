La embarcación, de 22 metros de longitud y capacidad para almacenar hasta tres toneladas de mercancías, navegaba sin pabellón y fue inmovilizada mediante una operación conjunta de un helicóptero y un equipo de intervención desplegado desde una fragata francesa, explicó la PNACO en un comunicado.

Aunque las autoridades no encontraron drogas durante la inspección, la ubicación de la embarcación, la ausencia de bandera, su naturaleza clandestina y los elementos descubiertos a bordo llevaron a las autoridades a trasladar a sus dos tripulantes a la fragata francesa.

Ambos permanecen bajo custodia policial en el marco de una investigación dirigida por la PNACO, en coordinación con la jurisdicción interregional especializada (JIRS) de Fort-de-France, competente para este caso.

Los semisumergibles autopropulsados, conocidos por sus siglas en inglés SPSS, son embarcaciones artesanales construidas habitualmente en instalaciones clandestinas y diseñadas para navegar casi completamente bajo la superficie del agua, reduciendo así su visibilidad y detección por radar, precisó la PNACO.

Son utilizados habitualmente, añadió, por organizaciones dedicadas al narcotráfico para transportar grandes cantidades de estupefacientes.

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La operación fue llevada a cabo por las fuerzas armadas francesas desplegadas en las Antillas, en colaboración con la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia (DNRED), la Marina colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur de Estados Unidos (JIATF-S).

Las investigaciones han sido confiadas a la Oficina Antidrogas francesa (OFAST) para el Caribe y a la DNRED.

La intervención se produjo apenas cinco días después de que la Marina francesa interceptara, el 12 de noviembre, otra embarcación semisumergible en una operación que permitió incautar cerca de 150 kilogramos de cocaína y detener a cuatro ciudadanos colombianos.

Los cuatro sospechosos fueron imputados el pasado fin de semana por magistrados especializados en criminalidad organizada del Tribunal Judicial de París y enviados a prisión preventiva.

Entre los cargos figuran importación de estupefacientes en banda organizada, transporte y posesión de drogas, participación en una asociación criminal y destrucción de pruebas para obstaculizar la investigación judicial, precisó la PNACO.

La Fiscalía señaló además que ambos procedimientos son investigaciones independientes y destacó la importancia de la cooperación operativa entre las autoridades judiciales francesas, la Marina y sus socios internacionales.