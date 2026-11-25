"La ruta (canaria) está abierta, muy abierta", reconoció este miércoles el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, tras un martes en el que llegaron a El Hierro casi 2.000 personas en un solo día en 14 cayucos, cifra sin precedentes en los rescates de inmigrantes en las costas españolas, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico.

Pestana subrayó que hay "un efecto salida clarísimo" en varios países de África, con la pobreza y la inestabilidad política como motores, que impulsa de nuevo a miles de jóvenes senegaleses, gambianos, guineanos o malienses a jugarse la vida en un cayuco, en travesías a Canarias de más de 1.500 kilómetros en océano abierto.

Ante ello, el Gobierno quiere que Frontex "vuelva a desplegarse" en las costas de África Occidental (como en la operación Hera de 2006) y pacte con los países de salida de los cayucos que permitan operar en su territorio a patrulleras y aeronaves europeas, reforzando así los medios que España ya tiene en la zona.

"Europa tiene que estar mucho más comprometida en el área subsahariana para poder aliviar esos flujos que, además, son mortales, como sabemos, porque producen la muerte de muchos seres humanos que intentan llegar a las costas canarias", remarcó.

Después de un primer semestre en el que solo llegaron a las Canarias (océano Atlántico) 3.708 inmigrantes en pateras o cayucos (un 67 % menos que en 2025, que a su vez terminó con un descenso del 62 %), la Ruta se reactivó a niveles desconocidos desde los años récord de 2023 y 2024.

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De esas cifras se pasó solo en cuatro meses y medio a cerca de 28.000 llegadas y, en poco más de una semana, se batió dos veces el récord de llegada de inmigrantes a las costas españolas en un solo día: 1.580 el 14 de noviembre y 1.971 este martes, día 24.

Respecto a la situación en El Hierro, adonde llegaron alrededor de 3.000 personas en 48 horas (casi 900 el lunes y unas 2.000 el martes), el delegado del Gobierno explicó que esta misma mañana se fletó un ferry que trasladó a 840 inmigrantes a recursos de acogida temporal de las islas de Tenerife y Gran Canaria, en el mismo archipiélago.

Y no se descarta programar más transportes a lo largo del día para aliviar los recursos de primera atención de El Hierro, que tiene poco más de 10.000 habitantes.

Pestana explicó que el sistema de acogida de Canarias sigue funcionando porque se apoya en los recursos disponibles en la España peninsular, adonde son derivados miles de los migrantes que llegan a las islas.

"La red canaria no es suficiente. Tenemos unas 13.000 plazas en total en Canarias, de todos los tipos, tanto de acogida internacional como de acogida temporal. Han llegado (este año) unas 28.000 personas y tenemos capacidad para 13.000", detalló.

En cuanto a los traslados de menores, regulados por la reforma de la Ley de Extranjería, lamentó que varias comunidades autónomas españolas sigan poniendo obstáculos. A las comunidades que se resisten a acoger a los menores que les corresponden les advirtió de que ello supone incumplir la ley y, en determinadas circunstancias, cometer un delito.