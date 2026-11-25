"No permitiremos que los terroristas sigan afectando a la población ni atenten contra servicios esenciales. Nuestra respuesta será contundente siempre que sea para proteger a los colombianos, garantizar la seguridad y actuar con toda la determinación del Estado", indicó el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que dio instrucciones para que se adelanten las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica y se implemente "de inmediato un plan especial de defensa y protección" de la infraestructura energética.

"Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente", agregó el mandatario.

La empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) informó más temprano que alrededor de las 18:30 hora local (23:30 GMT) "se presentó una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino", en Pasto, capital del departamento de Nariño.

Esta infraestructura constituye la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), precisó la compañía, que indicó que la causa del evento se encuentra en proceso de identificación.

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"Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica", informó el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

Molina explicó que la falla se produjo en el denominado anillo sur del país, una infraestructura de transmisión que conecta a varios departamentos de esta región con el Sistema Interconectado Nacional.

Las acciones para restablecer el suministro se adelantan bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND), encargado de la coordinación operativa de los activos del Sistema de Transmisión Nacional.