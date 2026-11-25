El país amaneció hoy sin barcos de pasajeros ni trenes interurbanos, ya que a las movilizaciones se han sumado los marineros y los trabajadores ferroviarios.

Además, decenas de vuelos internos hacia o desde aeropuertos regionales se han visto cancelados, ya que al paro de 24 horas se han sumado también los trabajadores de telecomunicaciones de la Autoridad Helénica de Aviación Civil.

En la huelga participan también los trabajadores sanitarios y los docentes de secundaria. reivindicando aumentos salariales y la cobertura de vacantes en ambos sectores.

"No nos conformaremos con la carestía, los sueldos bajos, la pobreza energética y la situación dramática en la sanidad y educación pública", señala ADEDY en el texto de su convocatoria al paro laboral.

El sindicato denuncia que la "permanente escasez de personal" en los servicios públicos del país y exige "salarios dignos" y "mejores condiciones laborales".

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Según la emisora Skai, en el marco de la huelga se prevén este miércoles manifestaciones en Atenas y en más de otras 60 ciudades griegas.

Si bien Grecia, bajo el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, ha logrado impulsar el crecimiento económico y reducir considerablemente su deuda pública, la carestía generalizada y los aún bajos sueldos merman considerablemente los ingresos de los griegos.

Grecia se sitúa a la cola de la Unión Europea en poder adquisitivo, empatada con Bulgaria en el último puesto en PIB per cápita ajustado y ocupando la última posición en capacidad de compra del salario medio, según datos de Eurostat.