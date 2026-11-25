Con el voto favorable de 117 de los 160 diputados del Parlamento, el plan de gastos para el próximo ejercicio fue aprobado de urgencia y en un único debate.

Sin embargo, el presupuesto aprobado por el Legislativo supone una reducción del 10,2 % (19.624 millones de quetzales o 2.568 millones de dólares) respecto a la propuesta presentada originalmente por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León.

Según las asignaciones aprobadas por el Congreso, el 65,4 % del presupuesto se destinará al funcionamiento del aparato estatal, el 22,4 % a inversión pública y el 12,2 % restante al servicio de la deuda pública.

El 74,2 % del plan fiscal se financiará con ingresos tributarios, equivalentes a 16.744 millones de dólares, mientras que el resto se cubrirá mediante la emisión de Bonos del Tesoro y préstamos otorgados por organismos exteriores.

El déficit fiscal proyectado para 2027 se sitúa en el 3,2 % del Producto Interior Bruto (PIB), basado en las proyecciones del Banco de Guatemala (central) que prevé para 2027 un crecimiento económico de un 4 % y una inflación también de un 4 %.

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Las carteras con mayores partidas aprobadas para 2027 son Educación, con 3.421 millones de dólares; Salud Pública, con 2.150 millones; y Gobernación (Interior), con 1.276 millones. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones contará con 774 millones de dólares.

No obstante, el dictamen aprobado por el Legislativo incluyó recortes a la propuesta original del Ejecutivo en los rubros de funcionamiento e inversión pública, además de rechazar enmiendas oficialistas orientadas a recuperar fondos.

En contraste, el presupuesto incorporó un aporte extraordinario de 7.046 millones de quetzales (unos 922 millones de dólares) para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), una asignación descentralizada que diversos analistas y sectores políticos señalan habitualmente como objeto de disputa y cuota de poder territorial.

Los diputados del oficialismo -Movimiento Semilla-Raíces- votaron en contra del dictamen final, tras ser desestimadas sus enmiendas para restituir los fondos recortados a las carteras del Ejecutivo.

El decreto aprobado por el Congreso deberá ser remitido al Organismo Ejecutivo, que dispondrá de un plazo constitucional de quince días para su promulgación o veto por parte del presidente Arévalo de León.