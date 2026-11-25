"Los continuos asesinatos cometidos por el gobierno de ocupación fascista contra personal de seguridad y miembros de la policía civil en Gaza -siendo el más reciente el cobarde asesinato del mártir Abu al Uf y su familia- constituyen una violación flagrante del derecho internacional y del derecho humanitario", escribió el grupo en un comunicado.

Hamás calificó el ataque como una violación del alto el fuego firmado en octubre de 2025, y llamó a los dirigentes de Estados Unidos, los países musulmanes, la comunidad internacional y al consejo de la ONU a que "intervengan de inmediato y asuman sus responsabilidades" como garantes de la tregua.

Abu al Uf, de 47 años, falleció esta madrugada a causa de un bombardeo israelí que alcanzó la vivienda de su familia en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, menos de 24 horas después de que Israel matara al director general del mismo servicio de inteligencia, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.