Según informaron este miércoles fuentes aduaneras, la intervención evitó un fraude fiscal estimado en 110 millones de dólares locales (12,8 millones de euros o 14 millones de dólares estadounidenses), lo que supone uno de los mayores golpes contra las redes logísticas de distribución clandestina de tabaco registrados en la excolonia británica en los últimos meses.

Las investigaciones determinaron que el grupo introducía mercancías en el país mediante contenedores marítimos procedentes de Corea del Sur, utilizando declaraciones aduaneras falsas en las que figuraban prendas de vestir, perfiles metálicos o electrodomésticos.

Las pesquisas permitieron desmantelar el entramado empresarial que encubría las actividades ilícitas, formado por una firma comercial y una empresa de transportes utilizadas para introducir y distribuir la mercancía en el mercado negro local.

Los agentes detuvieron a los cinco presuntos cabecillas, entre ellos el supuesto cerebro de la trama, varios directivos de la firma comercial y los propietarios de la empresa logística encargada de transportar los cargamentos.

En una nave industrial del distrito de Tsuen Wan, utilizada como base operativa, decomisaron otros 720.000 cigarrillos de contrabando, dinero en efectivo, equipos informáticos y documentación contable.

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La investigación financiera reveló que la red había blanqueado unos 9,3 millones de dólares hongkoneses (1,08 millones de euros o 1,19 millones de dólares estadounidenses) procedentes de la venta ilegal de tabaco mediante transferencias bancarias fraccionadas para dificultar su rastreo.

Las autoridades señalaron que la operación sigue abierta y no descartaron nuevas detenciones, mientras mantienen los controles portuarios y la cooperación internacional contra el contrabando y los delitos financieros.

El balance se suma a otra operación anunciada el martes por las aduanas contra el contrabando de productos farmacéuticos restringidos, que dejó siete detenidos y mercancía incautada por valor de 23 millones de dólares hongkoneses (2,7 millones de euros o 2,9 millones de dólares).

Los agentes interceptaron paquetes procedentes de Japón declarados como material de papelería, en los que detectaron mediante escáner 64 dosis inyectables para adelgazar no homologadas.

Una posterior entrega vigilada permitió detener a seis receptores y localizar un almacén clandestino con 650.000 productos farmacéuticos controlados, principalmente tratamientos oncológicos, de fertilidad y para la disfunción eréctil.