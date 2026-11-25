El martes, la compañía suspendió 795 de los 1.062 trenes programados entre la medianoche y las 19.00 hora local (misma hora GMT), el 74,9 %. Circularon los 267 trenes previstos en los servicios mínimos, según los datos facilitados por CP.

Los servicios urbanos de Lisboa registraron el mayor número de cancelaciones, con 373 de los 500 trenes previstos. En Oporto se suprimieron 168 de 228 y, en las conexiones de largo recorrido, 51 de 67.

La huelga, convocada por el Sindicato Nacional de Maquinistas, comenzó el lunes y se prolongará hasta el viernes, con los paros totales concentrados el martes y el miércoles. El sindicato reclama recuperar poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y reforzar la seguridad ferroviaria.

Los servicios mínimos dan prioridad a los trenes de cercanías de Lisboa, Oporto y Coimbra en las horas punta. CP informó de que los viajeros con billetes para trenes afectados pueden solicitar el reembolso íntegro o cambiarlos sin coste por otro tren de la misma categoría y clase.