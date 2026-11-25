"Condenamos enérgicamente el ataque contra una de las torres del distrito financiero de Riad el 24 de noviembre, así como los continuos ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, económicas y energéticas en el Reino de Arabia Saudí", señaló el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

Nueva Delhi, que no señaló a ningún responsable, confirmó que dos nacionales indios figuran entre los once afectados por el impacto del proyectil en el Centro Financiero Rey Abdullah, donde se ubica la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF).

La Defensa Civil saudí atribuyó el ataque a la milicia hutí del Yemen e informó de que el incidente dejó además dos ciudadanos saudíes, tres residentes nepalíes y cuatro egipcios heridos.

"Estos ataques ponen en grave peligro la vida de los civiles, violan la soberanía de Arabia Saudí y socavan la seguridad y la estabilidad regionales. Pedimos el cese inmediato de tales acciones", exigió la nota de Exteriores india.

Nueva Delhi reiteró además su "firme solidaridad" y "apoyo inquebrantable" al Gobierno saudí para salvaguardar su integridad territorial y la seguridad de sus residentes.

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La ofensiva contra el complejo financiero, que ya fue blanco de ataque el pasado 19 de noviembre, se produce tras los recientes bombardeos de la coalición liderada por Riad contra el puerto yemení de Al Hudeida.

Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado la acción.

Ayer, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, condenó los actos "terroristas" y aseguró que están respaldados por Irán durante una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, según un comunicado del Departamento de Estado.