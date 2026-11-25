El Servicio de Seguridad Nacional iraquí dijo en un comunicado que la primera operación fue localizada en la provincia meridional de Di Qar, donde las autoridades descubrieron tres mangueras conectadas a válvulas instaladas en un oleoducto de la zona de Al Lahis, que se utilizaban para extraer crudo y cargarlo a camiones cisterna.

En Kirkuk, en el norte de Irak, las fuerzas de seguridad arrestaron a un sospechoso tras interceptar "un vehículo acondicionado para el contrabando de productos derivados del petróleo", cuyo interior había sido modificado "ilegalmente" con aberturas en sus costados para facilitar la descarga del producto, de acuerdo con la nota.

Estas nuevas operaciones tienen lugar después de que la agencia de noticias oficial iraquí INA publicara ayer un informe de la Inteligencia del país en el que se desvelan las rutas utilizadas para el contrabando de petróleo desde Kirkuk y Suleimaniya, también en el norte.

El crudo es transportado en primer lugar a Irán para luego ser llevado a Afganistán, mientras que otras operaciones de contrabando se dirigen a Turquía a través de la zona de Fishkhabur, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y muy próxima a la frontera con territorio turco y Siria.

"Este proceso implica ocultar el origen real de los productos petrolíferos que son iraníes, pero etiquetándolos falsamente como iraquíes", se apunta en el informe, que añade que "el mercado afgano se utiliza como destino para productos energéticos iraníes mezclados con petróleo iraquí".

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Este crudo extraído ilegalmente es transferido a camiones cisterna que atraviesan los pasos fronterizos de Bashmaq y Parviz Khan, que conectan el Kurdistán iraquí con Irán, donde "se procesa en refinerías iraníes y se mezcla con productos petrolíferos de origen iraní antes de ser transportado a Afganistán".

Según el informe, el crudo de contrabando no se reexporta desde Afganistán y se consume dentro de ese país, donde hay una elevada demanda de combustible, mientras que también reveló operaciones ilegales a Turquía, donde opera la empresa de petróleo y gas noruega DNO ASA, con oficina en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Ahí, el crudo se almacena en depósitos utilizados por la operadora noruega en Fishkhabur, por lo que el informe acusó a la compañía de estar "vendiendo parte de la producción" de los yacimientos fronterizos con Turquía y Siria a "compradores locales" sin pasar por las autorizaciones gubernamentales pertinentes.

Esto se enmarca en una campaña más amplia que implica a milicias proiraníes de Irak en el expolio de los recursos estatales, mientras que Bagdad también ha tomado medidas para tomar el control de toda operación relacionado con la exploración, producción y comercialización del petróleo en el Kurdistán, lo que está generando tensión con las autoridades de la región semiautónoma.