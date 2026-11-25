"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (Servicio de Inteligencia Interior) llevaron a cabo un ataque en el norte de la Franja de Gaza en el que eliminaron al terrorista Mohamed Abu al Uf, quien encabezaba el aparato de Seguridad Interna de Hamás en dicha zona", confirmó el ataque un comunicado castrense.

Según la versión israelí, Abu al Uf trabajaba para promover ataques contra las tropas y la población civil israelí, así como para restaurar las "capacidades" de Hamás en Gaza y "violar el alto el fuego de forma sistemática".

Además, el Ejército afirmó que el organismo del que era dirigente "ha sido responsable de ejecutar a opositores de Hamás y de gestionar centros de tortura destinados a reprimir las protestas contra el dominio de la organización".

Abu al Uf, de 47 años, falleció esta madrugada a causa de un bombardeo israelí que alcanzó la vivienda de su familia en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, menos de 24 horas después de que Israel matara al director general del mismo servicio de inteligencia, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal.

La nota militar sostiene que antes de llevar a cabo el bombardeo que acabó con su vida se adoptaron "medidas para mitigar los daños a la población civil", pese a que el ataque mató además a su mujer y a sus dos hijas de 15 y 13 años.

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Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.