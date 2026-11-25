El ataque alcanzó de madrugada la vivienda de la familia en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, menos de 24 horas después de que Israel matara al director general de ese mismo servicio, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal.

Junto a Abu al Uf murieron su esposa, Nura Ezat Abu al Uf, de 41 años, y sus hijas Yusra y Yana, según Interior, que calificó el bombardeo de "horrible masacre" y "crimen atroz contra civiles".

El ministerio enmarcó el ataque en los "intentos continuados" de Israel de "golpear el aparato de seguridad" de la Franja para "sembrar el caos" en la sociedad palestina.

El Ejército israelí no respondió de inmediato a las consultas de EFE sobre el bombardeo de Al Shati.

Abu Nahal, de 50 años, murió el martes en un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar de la ciudad de Gaza, según el hospital Shifa.

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Interior atribuyó la muerte de Abu Nahal a los "importantes avances" logrados por su servicio "en la lucha contra las bandas" que colaboran con Israel y que, según el ministerio, se refugian en la zona de Gaza bajo control del Ejército israelí.

En otro ataque israelí este miércoles, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad, cuando un grupo de gazatíes fue alcanzado en el barrio de Al Tawam, en Yabalia (norte de la Franja), según el hospital Shifa.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aseguró que ese ataque tuvo como objetivo a "varios operativos militares", sin dar más detalles.