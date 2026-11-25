"Cualquier fuerza internacional debe estar bajo el marco de las Naciones Unidas y de la resolución 1701. De lo contrario, consideraremos cualquier fuerza, independientemente de su nombre o descripción, como una fuerza de ocupación", alertó el clérigo chií durante un discurso televisado.

El Consejo de Seguridad de la ONU está valorando diferentes escenarios para cuando el 31 de diciembre finalice el mandato de la FINUL, cuyo término fue forzado el pasado año por Estados Unidos, miembro permanente del órgano con derecho a veto, a través de una resolución que prevé su retirada gradual a lo largo de 2027.

En este contexto, Qassem recordó que en la actualidad está sobre la mesa la potencial aprobación de un nuevo texto, que consideró deberá basarse en la resolución del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra de 2006 con Israel (1701) y en el acuerdo de alto el fuego alcanzado con ese país a finales de 2024.

El secretario general de Hizbulá pidió que ninguna nueva resolución apuntale el pacto firmado el pasado junio por el Líbano e Israel, alcanzado sin el beneplácito de la formación política y armada.

"Cualquier sustitución por el acuerdo marco es rechazada, este acuerdo no es constitucional ni legal. Ha sido alcanzado bajo presión y coacción, es un acuerdo para Israel y Estados Unidos", denunció el líder en su intervención.

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Por otro lado, el clérigo acusó a las autoridades libaneses de "politizar" la justicia, en relación con la reciente detención de cinco jóvenes con presuntos vínculos al grupo en el norte del país y la de otros dos que transportaban un cargamento de explosivos al este de la capital.

Sobre el caso de la región septentrional, Qassem defendió la inocencia de los arrestados, mientras que sobre los integrantes a bordo del vehículo con explosivos insistió en que estaban llevando a cabo actividades "legítimas" para la defensa contra Israel.

"Tenemos paciencia, mucha paciencia, para preservar la unidad y la paz civil, pero nuestra paciencia ante la injusticia tiene límites. Cuando sintamos que el peligro se acerca, lo rechazaremos y defenderemos nuestra existencia y nuestros derechos", zanjó.