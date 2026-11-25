La corte no precisó la fecha del traslado del hombre, de 82 años, y canceló una audiencia preliminar prevista para el 1 de diciembre en Tampa (Florida), según documentos judiciales consultados por EFE.

Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó formalmente a Markle este martes de ambos cargos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, por lo que, de ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 40 años.

Según la acusación divulgada por la Fiscalía federal en Los Ángeles, el material incluye negativos fotográficos de 35 milímetros con imágenes de menores de 12 años o menos, que Markle poseyó "a sabiendas" el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

La acusación sostiene que Markle tenía ese material en Filipinas, donde residió, y en dos depósitos de almacenamiento que alquilaba en Los Ángeles desde 2008, donde agentes del FBI incautaron unos 78 objetos.

Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia. Quedó en libertad bajo fianza, pero fue detenido de nuevo el 10 de noviembre tras intentar, según la Fiscalía, quitarse la tobillera electrónica. Desde entonces está recluido en la cárcel del condado de Pinellas, en Florida.

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El pasado 19 de noviembre fue declarado mentalmente competente para afrontar el proceso penal durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.