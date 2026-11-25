"Nuestra preocupación principal sigue siendo preservar la continuidad del servicio para el pueblo de Puerto Rico. La decisión del Gobierno de Puerto Rico de dar por terminado el contrato crea una enorme incertidumbre en momentos donde el pueblo y las empresas de Puerto Rico procuran estabilidad", apuntó en un comunicado la JSF.

Esta declaración se produce después de que el Supremo de Puerto Rico informó este miércoles la cancelación de la extensión del contrato entre el Gobierno y la empresa LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica.

"El Gobierno deberá asegurar ahora que el progreso continúe, y que las consecuencias de su decisión de terminar el contrato con el operador actual, sin contar con un plan claro ni una empresa sucesora capaz de prestar servicios a toda la red eléctrica de Puerto Rico, no provoque contratiempos en las labores de mantenimiento, las mejoras, y el despliegue de fondos federales de recuperación ante desastres, ni en las ya precarias finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)", añadió la junta.

A su juicio, "el sistema eléctrico de Puerto Rico debe ser administrado por un operador privado, y no por una empresa de servicios públicos cuya mala administración condujo al grave deterioro del sistema eléctrico al que hoy nos enfrentamos, y que en última instancia resultó en la quiebra de la AEE".

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, celebró el fallo del Supremo porque cree que el pueblo puertorriqueño "ha sufrido suficiente con esta compañía" y anunció una subvención federal para que los agricultores instalen sistemas de energía solar.

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En contrapartida, el opositor Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), denunció en un comunicado "el fracaso" de la privatización del sistema eléctrico del archipiélago y aseveró que ha "trazado el camino" para devolver a Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica y "evitar los mismos errores del bipartidismo que la llevaron a la quiebra".

Tras una votación 5-4, la opinión mayoritaria concluyó que la carta mediante la cual se extendió la relación contractual con LUMA Energy alteró sustancialmente las condiciones originalmente pactadas entre las partes.

Asimismo, afirmó que las condiciones establecidas mediante la carta contravienen los límites de duración que la ley impone a las alianzas público-privadas y dejan el cumplimiento de determinadas condiciones contractuales al arbitrio exclusivo de LUMA Energy, en contravención de las disposiciones legales aplicables.

Tras conocerse la decisión del Supremo, LUMA Energy mencionó en un comunicado que está evaluando "cuidadosamente todas las alternativas legales disponibles" y revisando sus implicaciones para el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Previamente, la empresa había advertido de que declarar nula la extensión de su contrato podría generar aproximadamente 1.300 millones de dólares de coste para la ciudadanía.

Un aumento del 18,5 % en la factura de la luz con respecto al trimestre anterior representa una tarifa récord en el archipiélago que supera con creces el promedio de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.

La JSF fue creada por el Congreso de EE.UU. para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que ascendía a 70.000 millones de dólares, y supervisar sus finanzas públicas.