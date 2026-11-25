El Consejo Judicial Supremo afirmó en un comunicado que "Irak es un Estado federal único e independiente con un sistema de gobierno republicano democrático y representativo, garantizado por las disposiciones de la Constitución de 2005, cuya interpretación es responsabilidad exclusiva del Tribunal Supremo Federal".

El Consejo aludió así a un veredicto emitido en 2022 por el Tribunal Supremo Federal iraquí -responsable de la interpretación de los artículos de la Carta Magna-, en el que consideró inconstitucional la Ley de Petróleo y Gas del Kurdistán, de 2007.

En ese veredicto, se dictaminó también que toda la gestión, producción y exportación de petróleo en todo el territorio iraquí (incluidos los nuevos campos del Kurdistán) debe estar bajo el control y supervisión del Ministerio de Petróleo federal en Bagdad y de la empresa estatal SOMO.

El comunicado del Poder Judicial y su recordatorio a esta resolución se produce después de que ayer martes el Gobierno del primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi, anunciara una batería de medidas con el fin de combatir el contrabando de crudo que ponen en manos del Ministerio de Petróleo toda operación relacionada con la exploración, producción, comercialización y exportación en todo el territorio de Irak, incluida la región autónoma del Kurdistán.

Ese mismo día, el primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, tildó de "inaceptables" las medidas anunciadas de Al Zaidi para asumir los yacimientos petrolíferos de la región semiautónoma, y controlar los cruces fronterizos y los oleoductos de la región autónoma.

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El Consejo de Ministros del Kurdistán celebró este miércoles una reunión extraordinaria para abordar el tema, después de la cual afirmó en un comunicado que cumplirá con "todos sus deberes constitucionales", si bien exigió que "se garantizaran todos los derechos constitucionales" del Kurdistán.

Al mismo tiempo, consideró como "flagrante violación constitucional, infracción y transgresión de los derechos constitucionales de la entidad federal de la Región del Kurdistán" las medidas de Al Zaidi, que -advirtió- "representan un intento de devolver a Irak a un sistema centralizado que contradice por completo el espíritu de la Constitución".

La disputa entre el Gobierno federal y el del Kurdistán nace de la ambigüedad de dos artículos 111 y 112 de la Constitución iraquí de 2005, que establecen que "el petróleo y el gas son propiedad de todo el pueblo iraquí en todas las regiones y gobernaciones" del país, y que el Gobierno de Bagdad administrará el petróleo y el gas extraídos de los "campos actuales" junto con los gobiernos de las regiones y gobernaciones productoras.

El Gobierno del Kurdistán interpreta que, al mencionar solo los "campos actuales", tiene derecho a explotar y exportar por su cuenta los nuevos yacimientos descubiertos después de 2005, una interpretación que ha causado largas divergencias entre las dos partes en los últimos años.