La entidad señaló que ambos funcionarios fueron detenidos el pasado lunes por presunta implicación en un esquema de corrupción creado por los anteriores directivos del fondo de bienestar social kazajo Samruk-Kazina, también puestos bajo custodia recientemente.

Según el Comité de Seguridad Nacional, las investigaciones preliminares de la instrucción buscan esclarecer la responsabilidad de los detenidos en la aceptación de sobornos con agravantes.

Las autoridades no ofrecen más detalles de la causa.

La agencia nuclear kazaja confirmó la detención de los dos funcionarios y señaló que coopera con la policía de la nación centroasiática.

"En correspondencia con las leyes de Kazajistán la compañía no tiene derecho a ofrecer más comentarios mientras duren las investigaciones", señaló en un comunicado.

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La agencia añadió que estas detenciones no incidieron en sus actividades y señaló que continúa trabajando con normalidad.

Además, destacó que la estrategia de desarrollo de Kazatomprom no ha sufrido cambios, mientras la empresa mantiene su apego a los principios de la transparencia y la intransigencia ante cualquier violación de las leyes.

Esta empresa es una de las mayores productoras de uranio a nivel mundial, garantizando cerca del 40 % de su extracción.

En 2025 Kazatomprom produjo alrededor de 25.800 toneladas de uranio.