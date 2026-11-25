Su abogado, Chris Newman, dijo a EFE que el salvadoreño podrá entrar a España como turista debido a que su pasaporte se lo permite, aunque todavía no ha aclarado cuánto tiempo permanecerá en el país ni cuáles serán las condiciones de su estancia.

Newman explicó que España será la primera parada de una extensa gira internacional de conferencias en la que Abrego García compartirá su experiencia frente a la Administración Trump.

El abogado confirmó que el vuelo de Abrego ya está en camino rumbo a Madrid.

"Espera poder asistir al menos a un partido de fútbol durante su estancia", señaló Newman.

"Kilmar es un hombre libre después de casi dos años", destacó el abogado y sostuvo que los intentos del Gobierno estadounidense de "demonizar y hacer desaparecer" a su cliente no solo fracasaron, sino que tuvieron el efecto contrario.

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Newman añadió a EFE que Abrego García recorrerá distintos destinos para "compartir cómo se enfrentó a la Administración Trump y ganó".

El abogado lo describió como un referente de los derechos civiles en Estados Unidos y un "embajador internacional" de quienes luchan por la democracia y contra la corrupción de Trump.

El acuerdo, que aún no se hace público, se produce después de meses de presión por parte del Gobierno de Trump para deportar a Abrego a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, pese a que el salvadoreño había manifestado su disposición a trasladarse a Costa Rica, país que había señalado como su destino preferido.

Abrego fue detenido por agentes migratorios en marzo de 2025, cuando vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, y deportado por error a El Salvador, donde permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.

Su expulsión se produjo pese a una orden judicial que impedía enviarlo a su país de origen.

El salvadoreño fue posteriormente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee, mientras sus abogados impugnaban tanto la deportación como los intentos posteriores de expulsarlo a terceros países.

El caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de la Administración Trump.

Los detalles del acuerdo no han trascendido y el juez federal de Maryland que supervisa el proceso civil de Abrego emitió el viernes una orden que permanece bajo reserva.