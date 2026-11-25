"La situación económica de la compañía es crítica. La empresa depende de asegurar financiación para poder afrontar sus necesidades de liquidez a corto plazo y seguir operando", consta en un comunicado enviado a la bolsa de Oslo, donde sus acciones cayeron un 85 %.

La aerolínea añadió que no hay ninguna garantía de que las negociaciones lleven a una solución "viable".

La Autoridad de Aviación Civil noruega anunció hoy que multará a Norse Atlantic por no cumplir con las reclamaciones económicas de varios pasajeros.

Norse Atlantic, que vuela a catorce destinos de América del Norte, África y Asia, lleva tiempo atravesando por problemas económicos.

A principios de año, recibió de inversores privados una inyección de más de 1.000 millones de coronas noruegas (unos 93 millones de euros) debido a las dificultades provocadas por el alza en el precio del combustible.