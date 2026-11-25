Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+7 %) y Loma Negra (+4,4 %), mientras que las que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-11,6 %) y Cresud (-4,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 3,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó 2,5 %, a 1.067 puntos básicos, el nivel más alto en 13 meses.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.630 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió 10 pesos, a 1.602 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.710 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 2 %, a 1.760,88 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1,3 %, hasta los 1.669,39 pesos por unidad.