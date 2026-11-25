Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,79 %, hasta los 49.838,25 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 319 millones de acciones por un valor de 3.389 millones de euros (unos 3.714 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada por el anuncio de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles de hasta el 20 % a 14 economías, incluidas China, Japón y la UE, por prácticas arancelarias que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral.

El selectivo milanés prolongó así sus pérdidas y cayó por debajo de los 48.000 puntos, arrastrado también por los descensos de los sectores tecnológico y bancario, que ejercieron la mayor presión sobre el selectivo.

Las mayores caídas correspondieron al fabricante de cables Prysmian (-5,40 %) y a las empresas de semiconductores STMicroelectronics (-4,81 %) y Technoprobe (-4,67 %), afectadas aún por las dudas sobre la inteligencia artificial.

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Completaron los peores registros de la jornada las entidades bancarias BPER Banca (-3,99 %), Banco BPM (-3,73 %) y FinecoBank (-3,39 %).

Por el contrario, lideró las ganancias el grupo automovilístico Stellantis (3,58 %), seguido de la cementera Buzzi (1,46 %), el fabricante de automóviles deportivos Ferrari (1,25 %), el grupo de bebidas Campari (1,12 %) y la operadora de infraestructuras energéticas Snam (1,04 %).