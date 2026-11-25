El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 166.684 puntos.

El parqué reaccionó de forma positiva a las noticias publicadas por algunos medios brasileños sobre la posibilidad de que Lula elija como responsable de Hacienda a Luiz Carlos Trabuco, presidente del Consejo de Administración de Bradesco y nombre bien visto por el mercado.

Además, la sesión también se vio impulsada por las discusiones en torno a la presentación de una nueva enmienda a la Constitución que refuerce la responsabilidad fiscal.

Las acciones del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron las de la empresa de cosméticos Natura (+10,5 %) y las de la textil Azzas (+8,1 %).

Del otro lado, las acciones que más se desvalorizaron fueron las de la petroquímica Braskem (-10,4 %) y las de la aeronáutica Embraer (-4 %), que llegó a caer un 9 % ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de EE.UU.

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En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,58 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,816 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la Bolsa durante la sesión fue de 36.163 millones de reales (unos 6.200 millones de dólares o 5.600 millones de euros) en 4,6 millones de operaciones financieras.