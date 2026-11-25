El principal índice del mercado español, el IBEX 35, perdió 380 puntos, ese 2 %, en su mayor caída en más de un mes y terminó de negociar en los 18.635,8 puntos, su nivel más bajo desde el pasado junio. En lo que va de año reduce sus ganancias al 7,67 %.

El selectivo español abrió con ganancias y llegó a un máximo intradía en los 19.116 puntos. Sin embargo, tras la primera hora y media de negociación, giró hacia el terreno negativo e incrementó las caídas durante el resto de la jornada, lastrado también por las abultadas pérdidas que experimentaba Wall Street.

Los grandes valores cerraron con pérdidas generalizadas y Banco Santander bajó un 3,96 % como el segundo mayor retroceso del IBEX, seguido del banco BBVA, que perdió un 3,01 %, y la energética Repsol, un 2,25 %.

También el gigante textil Inditex perdió un 1,44 %, la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,35 %, y la energética Iberdrola, un 0,57 %.