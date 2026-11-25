"RELE registra reportes del ataque armado contra Omar Toledo, director de Toledito TV, el 21 de noviembre. La Oficina condena el ataque y llama a las autoridades a adelantar una investigación con debida diligencia y a garantizar condiciones de seguridad para él y su familia", señaló la relatoría en su cuenta de X.

Toledo fue atacado a tiros la tarde del sábado cuando se movilizaba en un vehículo por el centro del municipio de Santa Elena, capital de la provincia del mismo nombre. Sobrevivió al atentado y permanece hospitalizado en Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

De acuerdo a información de la organización Fundamedios, una de las que defiende la libertad de prensa en el país andino, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo que conducía Toledo y le dispararon en repetidas ocasiones.

El periodista logró salir del automóvil con la ayuda de personas que se encontraban en el lugar y fue trasladado al hospital provincial, mientras que los atacantes huyeron.

La Fiscalía informó ese día que había abierto una investigación por el ataque y que, con base en información preliminar, Toledo "habría recibido cuatro disparos".

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La provincia de Santa Elena es una de las más afectadas por la violencia que se atribuye al crimen organizado, por lo que es también una de las ocho en las que el presidente Daniel Noboa renovó el pasado 11 de noviembre un estado de excepción por treinta días para combatir los altos índices de criminalidad.

El ataque a Toledo ocurrió dos semanas después del asesinato del periodista Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, ocurrido el 8 de noviembre frente a su vivienda, en la provincia de Manabí, que también está en estado de excepción por la violencia.

La relatoría recordó este miércoles que los Estados miembros de la OEA deben "realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación".

También señaló que esto implica "la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima".