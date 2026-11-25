De acuerdo con el indicador mensual de actividad económica (IMAE), la construcción registró el mayor crecimiento entre los sectores productivos dominicanos, con el 15,6 %, seguida de la manufactura local (6,8 %), las zonas francas (2,6 %) y el sector agropecuario (1,3 %).

Por su parte, el conjunto de las actividades de servicios creció el 4,7 % interanual, con avances en energía y agua (8,5 %), hoteles, bares y restaurantes (7,8 %), servicios financieros (6,3 %), comercio (5,5 %), transporte y almacenamiento (5,5 %) y enseñanza (4,7 %).

En contraste, la minería registró una caída del -13,6 % durante octubre, de acuerdo con el informe del BCRD.

El banco emisor atribuyó el desempeño de la construcción al desarrollo de proyectos de inversión privada, tanto residenciales como no residenciales, así como a obras de infraestructura vinculadas a la inversión pública.

En el sector turístico, la actividad de hoteles, bares y restaurantes creció el 7,8 %, favorecida por el aumento de la llegada de visitantes extranjeros.

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La intermediación financiera, los seguros y las actividades conexas crecieron el 6,3 %, impulsados por el aumento de las comisiones por operaciones cambiarias, con tarjetas de crédito, giros y transferencias, entre otros servicios.

En cuanto al sector agropecuario, su expansión del 1,3 % en octubre respondió al aumento de la producción de guineo (banano), aguacate, cacao, plátano y huevos, entre otros productos.

El Banco Central destacó que el crecimiento acumulado del 4,7 % se sitúa por encima de las previsiones para 2026 del marco macroeconómico consensuado por el Ministerio de Hacienda y Economía y la entidad emisora, que proyectan una expansión del 4,5 %.

Así mismo, el porcentaje de crecimiento de la economía dominicana supera las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 4,6 %, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del 4,4 %.

El BCRD señaló que, de mantenerse el ritmo de crecimiento, la economía dominicana cerraría 2026 con un desempeño superior al promedio del 2,4 % previsto para América Latina.

Al concluir el pasado viernes la visita al país de la misión del Artículo IV del FMI, el organismo multilateral destacó la resiliencia de la economía dominicana frente a los choques externos y valoró sus perspectivas de crecimiento, que se sitúa en torno al 4,6 % para este año.