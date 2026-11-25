Según el testimonio de la autora de 43 años, las agresiones ocurrieron de manera diaria entre 1988 y 1997, tanto en el domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero.

"Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor", relató Santaolalla a El País.

La escritora explicó que ya había narrado estos hechos en su novela "Un jardín al fondo de la noche" (2025), pero hasta ahora no confesó que era autobiográfica.

Según indicó en la entrevista, la escritora decidió señalar públicamente al empresario al saber que sigue conviviendo con menores y tras advertir a otras cuatro posibles víctimas en su entorno.

"Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños", afirmó la autora, quien retomó la consigna de la francesa Gisèle Pelicot para exigir que tanto la vergüenza como las consecuencias "cambien de bando".

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Aguirre, de 85 años, abandonó el jueves pasado la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, uno de los más grandes de México y cargo que ocupó durante 27 años, para ser relevado por su hijo.

De acuerdo a lo revelado por El País, la renuncia llegó justo después de que Santaolalla notificara que haría pública la denuncia, sin que el empresario haya respondido a las solicitudes de comentario del diario.

El reportaje detalla que la escritora alertó de los abusos a su madre, la escritora Adriana Abdó, a los 8, 10 y 13 años.

Santaolalla relata que en 1997, durante un viaje a Nueva York, Aguirre la agredió en la misma cama en la que dormía con su madre, hecho que el empresario admitió entonces, aunque no fue denunciado.

En abril de 2019, ante la prescripción del delito en la legislación mexicana de aquella época, modificada posteriormente para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, la escritora presentó una denuncia en Francia por las violaciones sufridas en París, pero la justicia francesa la desestimó al tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en México.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad con la autora en el que se comprometía a realizar donaciones a tres asociaciones de protección infantil y difundir campañas de prevención en sus emisoras a cambio de evitar una denuncia penal, pacto que, según Santaolalla, quedó invalidado tras incumplir el empresario con los donativos.