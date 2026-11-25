Gómez Mont salió de Estados Unidos el lunes tras "ingresar ilegalmente" al país el 13 de enero de 2021 con una autorización de permanencia temporal que la obligaba a salir antes del 14 de abril de dicho año, explicó un vocero del DHS por correo electrónico a EFE.

"Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y, el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país", indicó el DHS, que no confirmó el destino de la expresentadora, quien afronta órdenes de aprehensión en México.

La exconductora de televisión, conocida por aparecer en el programa de farándula 'Ventaneando' de TV Azteca, también tiene la ciudadanía española, según documentos judiciales de la corte federal del Distrito Sur de Florida, que negó concederle una petición de 'habeas corpus', un recurso que en Estados Unidos permite disputar una detención por considerarla arbitraria.

"La peticionaria es originaria y ciudadana de México, así como ciudadana de España, que ingresó a Estados Unidos sin inspección en julio de 2021 y ha residido de manera continua en Estados Unidos desde entonces", establece el fallo del juez.

El DHS recordó ahora que el ICE arrestó el 30 de octubre a Gómez Mont, "una extranjera en situación irregular procedente de México, durante un operativo de control focalizado en Miami, Florida".

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También apuntó que "es requerida en relación con una investigación penal en el extranjero".

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han afrontado órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3.000 millones de pesos (cerca de 150 millones de dólares).

El ICE detuvo a Álvarez Puga en septiembre de 2025 en Estados Unidos, pero posteriormente desapareció de la base de datos de detenidos y se desconoce su paradero, aunque tenía una audiencia migratoria para revisar su situación este noviembre.

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en septiembre pasado que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana informó en julio pasado que continuaba los trámites para obtener la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont.