La Superintendencia de Sociedades -adscrita al Ministerio de Comercio y encargada de supervisar económica, jurídica y administrativamente empresas privadas- anunció al medio este martes que le realizaría una visita el jueves.

Juanita León, directora de La Silla Vacía, calificó la inspección como "un escalamiento en el hostigamiento" contra su medio, en unas declaraciones a EFE en las que aseguró que las presiones "desde el entorno de De la Espriella" comenzaron hace medio año, en medio de la campaña presidencial.

León aseguró que personas cercanas al entonces candidato exigieron a grandes medios de comunicación la salida de periodistas críticos y los amenazaron con represalias económicas, como la retirada de la pauta o publicidad institucional.

La periodista argumentó que a su medio no se le podía presionar así, porque no recibe pauta publicitaria ni pertenece a un conglomerado empresarial, por lo que se ha recurrido a "medidas administrativas", algo que, a su juicio, "no tienen ninguna justificación".

León calificó de "inédito" el procedimiento de realizar una visita presencial para solicitar documentación, aunque aseguró que su equipo atenderá a los funcionarios y documentará toda la diligencia.

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La Silla Vacía denunció en un comunicado que esta inspección se enmarca en "una creciente serie de ataques y señalamientos públicos contra La Silla Vacía y su directora por parte de funcionarios del Gobierno y personas cercanas al poder".

El anuncio de la inspección llegó después de que Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de la estatal petrolera Ecopetrol y estratega político muy cercano a De la Espriella, publicara una columna de opinión en la revista Semana en la que cuestionó la independencia de La Silla Vacía y lanzó señalamientos contra León y su familia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió a la Superintendencia que explique qué motivó la visita, cuál es su objeto concreto y por qué necesita información personal y salarial de los directivos del medio.

"Cuando el Estado actúa sobre un medio, la claridad es una obligación", apostilló la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo.

La organización advirtió de que este tipo de actuaciones, en un contexto de estigmatización contra periodistas, puede tener un efecto intimidatorio sobre el medio y la prensa en general.

La preocupación se extiende a la Defensoría del Pueblo, que solicitó a la superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt, explicar las circunstancias jurídicas y fácticas de la inspección, precisar su objetivo y entregar los antecedentes documentales que sustentaron la decisión.

La decisión también provocó críticas de representantes políticos. El congresista Andrés Forero, del partido de derecha Centro Democrático, calificó la actuación de "inaceptable" y consideró que representa "una grave amenaza a la libertad de prensa".

El representante del izquierdista Pacto Histórico Gabriel Becerra también expresó su solidaridad con el medio y relacionó el episodio con otras denuncias sobre presuntas presiones a periodistas, entre ellas el retiro del esquema de seguridad del periodista crítico Daniel Coronell.

La Silla Vacía aseguró que colaborará con los requerimientos de la Superintendencia dentro de los límites legales, pero solicitó el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría y la FLIP durante la diligencia.