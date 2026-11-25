Así lo explicó este miércoles Esteban Kiper, consultor y experto en gas natural de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), durante la presentación de los resultados finales del Proyecto Regional de Integración Gasífera del Mercosur y Chile, desarrollado por ese organismo y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según Kiper, esa sustitución beneficiaría a todos los países de la región, y también reduciría las emisiones al desplazar combustibles más contaminantes, "sobre todo carbón y gasoil".

El experto señaló además que la integración ampliaría las exportaciones de la región, no solo desde los países productores de gas.

Chile, que no produce gas natural, podría exportar GNL, mientras que Bolivia y Uruguay podrían vender servicios de transporte de gas.

La séptima y última fase del proyecto analizó la disponibilidad de gas, la generación eléctrica y los intercambios entre países para evaluar cómo aprovechar mejor los gasoductos y las interconexiones existentes y qué ampliaciones de infraestructura ofrecen mayores beneficios.

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Según el estudio, en el escenario de máximo consumo regional, la integración podría generar el equivalente a 146.000 años de trabajo en empleo directo, afirmó a EFE Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE.

"Estamos hablando de una capacidad de no solo bajar los precios de la energía en la región, no solo tener mayor seguridad energética, no solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra región, sino que también generar empleo de calidad e impulsar un proceso de desarrollo económico", sostuvo.

Kiper añadió que el desarrollo de infraestructura gasífera y de producción de gas impulsaría el crecimiento económico, con un efecto aún mayor si se desarrollan polos industriales asociados.

Para concretar esos beneficios, Kiper advirtió que la integración requiere contratos a largo plazo que permitan estructurar inversiones, y planteó la necesidad de crear mecanismos de gestión de crisis, alerta temprana y solución de controversias, así como mesas permanentes de reguladores.

Maiulini definió como próximos pasos el trabajo hacia la "convergencia regulatoria" y una "mayor coordinación operativa", en conjunto con la comisión de integración eléctrica y gasífera del Mercosur.

El objetivo, explicó, es llevar "al pleno empleo de la infraestructura existente" en el corto plazo y, a través de nueva infraestructura, generar "un proceso virtuoso de inversión, empleo y desarrollo económico".

Los resultados del proyecto se presentaron este miércoles en la Reunión Ministerial de Energía del Mercosur, impulsada por la presidencia pro tempore de Uruguay, donde se abordaron los próximos pasos para dar continuidad a la agenda de integración energética regional.