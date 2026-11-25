La Universidad de Estambul, en la que Imamoglu se graduó en 1994, anuló el diploma obtenido en marzo de 2025, poco después de que el partido socialdemócrata CHP empezara a promoverlo como su candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales.

La Constitución turca establece que tener un título universitario es una condición para poder ser jefe del Estado.

Imamoglu, encarcelado desde marzo de 2025 por supuesta corrupción, recurrió la decisión de la Universidad, que aducía irregularidades al convalidar en 1990 cursos en una universidad privada del norte de Chipre, pero los sucesivos recursos fueron rechazados.

La oposición considera la detención del alcalde de Estambul como una medida de persecución política destinada a debilitar a la oposición y apartar a sus principales figuras de la escena política ante las elecciones presidenciales en las que el actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, podría buscar una nueva reelección.

El Danistay, la máxima autoridad judicial administrativa de Turquía, asegura en su sentencia que la convalidación de los cursos en el norte de Chipre en 1990 se hizo mediante "una cadena de errores abierta, destacada y sistemática".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cita una solicitud fuera de plazo y un aumento artificial de materias, pese a lo que la Universidad de Estambul aceptó la convalidación y la matrícula estudiantil de Imamoglu mediante "una vía excepcional".

Esa vía no estaba justificada desde el punto de vista del bien común, y la Universidad tiene plena autoridad para revocar el diploma ahora, considera la sala 8 del Danistay en su dictamen.

La decisión anunciada hoy aún puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional turco y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, este proceso es largo y la sentencia seguirá en vigor mientras tanto, imposibilitando la candidatura de Imamoglu en las elecciones presidenciales, previstas para antes de mayo de 2028.