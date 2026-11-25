El rial iraní llegó a cambiarse hoy a 2.900.000 unidades por dólar en el mercado no oficial, según cotizaciones confirmadas por EFE en casas de cambio de Teherán, lo que supone una depreciación del 8,2 % en apenas tres días.

La caída de la moneda iraní, que ha perdido un 74,3 % de su valor frente al dólar desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, se ha acentuado tras las sanciones del lunes contra las redes financieras que facilitan el acceso del país a divisas extranjeras.

EE.UU., que mantiene un bloqueo naval contra Irán y fuertes restricciones a su comercio exterior, sancionó a más de una veintena de entidades y varios individuos vinculados al sistema bancario "en la sombra" iraní, incluido el Centro de Intercambio de Divisas y Oro, en el marco de la operación 'Paria Económico', lanzada en agosto para intensificar el aislamiento económico de Teherán.

El presidente del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati, restó importancia el martes a las sanciones al considerar que Washington ha agotado sus opciones para imponer nuevas restricciones y defendió que el centro de intercambio es una plataforma de registro de transacciones que opera de forma transparente y no clandestina.

Las tensiones entre Teherán y Washington se han intensificado en las últimas semanas en torno al estrecho de Ormuz, con más de 30 incidentes marítimos en octubre y al menos 22 en noviembre hasta el pasado domingo en esta vía marítima y sus aguas adyacentes, según la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO).

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Irán afronta además una inflación interanual del 88,7 % y un encarecimiento del 112,6 % de los alimentos y las bebidas respecto a octubre de 2025, según el Centro de Estadística del país.

La frágil situación económica fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales de enero pasado, sofocadas con una represión estatal que dejó 3.117 muertos, según el balance oficial, frente a los más de 7.000 contabilizados por ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos.