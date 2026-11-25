Precisó que más de 42.600 palestinos han sido desplazados por la fuerza en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás contra Israel que condujeron a una amplia ofensiva militar israelí sobre Gaza, donde prácticamente toda la población -de 2,1 millones de habitantes- ha sido víctima de desplazamiento interno, a menudo en múltiples ocasiones.

Türk denunció que las políticas de desplazamiento, la destrucción de infraestructuras civiles, la expansión de asentamientos y la fragmentación territorial en Cisjordania amenazan las perspectivas de un futuro Estado palestino.

Sobre Gaza, el alto comisionado denunció que los asesinatos de civiles continúan pese al alto el fuego anunciado en octubre del año pasado, mientras la población permanece confinada en una porción cada vez más reducida del territorio y el bloqueo israelí sigue privándola de alimentos, medicamentos, refugio y otros bienes esenciales para sobrevivir.

El alto comisionado también alertó de las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a palestinos, así como de un sistema de segregación y dominación que les somete a un régimen judicial separado y restricciones de movimiento discriminatorias.

Asimismo, dijo de que las declaraciones de altos responsables israelíes sobre anexión, limpieza étnica y castigo colectivo alimentan el riesgo de crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso de genocidio.

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Ante esta situación, Türk pidió a todos los Estados que actúen para prevenir nuevos crímenes atroces, reclamó investigaciones independientes, que los responsables rindan cuentas y llamó a respaldar la labor de los tribunales internacionales.

A Hamás y otros grupos armados palestinos les recordó su obligación de proteger a los civiles y respetar al personal y las operaciones humanitarias.