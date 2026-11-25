En un comunicado publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, la entidad integrada por 57 Estados miembros defiende que, para hacer frente a estos desafíos, es crucial exigir algo más que meros compromisos.

Pide así, entre otras medidas, inversiones sostenidas para lograr una aplicación efectiva en la prevención de la violencia de género, la protección de las víctimas y la rendición de cuentas de los agresores.

"Acabar con la violencia de género no solo atiende a una exigencia de los derechos humanos, sino que también responde a una amenaza para nuestra seguridad colectiva", destacó el secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu.

"Trabajamos para construir un espacio donde la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sea una realidad concreta", añadió.

La OSCE recuerda que las modalidades de la violencia y las maneras de silenciar a mujeres y niñas son cada vez más diversas y apunta, en este sentido, a las nuevas tecnologías y al entorno digital, con canales donde son amenazadas y acosadas, lo que las lleva a restringir su participación en la vida pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización con sede en Viena también llama la atención sobre las "formas de violencia menos visibles", como el abuso económico o el control del acceso a los recursos financieros, lo que merma su independencia, compromete "aún más su seguridad" y exige "un mayor reconocimiento y una respuesta eficaz".

No se pueden construir "sociedades estables, inclusivas y pacíficas sin garantizar que mujeres y niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos y participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida pública y privada", sostuvo el presidente de turno de la OSCE y ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis.