La patronal calcula que cumplir los objetivos fijados para 2030 exigiría que los vehículos eléctricos de batería representasen "entre el 50 % y el 60 % de las ventas de los fabricantes, aproximadamente el triple de su penetración actual en el mercado".

Agrega que las previsiones de la consultora Mobility Global apuntan a que su cuota apenas alcanzará el 40 % en 2030 en el Espacio Económico Europeo (los Veintisiete, Islandia y Noruega).

Tanto la propuesta franco-alemana para reducir del 100 al 90 % el objetivo como el proyecto de informe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que plantea mecanismos de compensación podrían dejar al conjunto del sector expuesto a más de 45.000 millones de euros en sanciones durante el período 2028-2032, según ACEA.

La asociación de fabricantes reclama que se permita calcular las emisiones medias durante un período de cinco años, a partir de 2028, y sin límites restrictivos a la transferencia de créditos entre ejercicios, de forma que los constructores puedan compensar los incumplimientos de un año con mejores resultados en otros.

"Recompensaría a quienes inviertan de forma temprana en la implantación de vehículos de cero emisiones", afirmó la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, quien añadió que las sanciones podrían desviar recursos para acelerar la electrificación y proteger la competitividad de la industria europea, sometida a una intensa competencia internacional.

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La revisión de la normativa se encuentra actualmente en fase de tramitación entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, sin que ninguna de las dos instituciones haya fijado todavía una posición definitiva de cara a la negociación final, que no será antes de 2027.

La industria automovilística ya consiguió en 2025 una flexibilización de las exigencias, al permitir la UE que los fabricantes cumplieran sus objetivos de emisiones correspondientes al período 2025-2027 mediante el promedio de los tres ejercicios, en lugar de tener que alcanzarlos individualmente cada año.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió entonces que la medida no suponía rebajar las exigencias.

"Los objetivos siguen siendo los mismos; tienen que cumplirlos (...). Esto significa más margen de maniobra para la industria y mayor claridad, sin cambiar los objetivos acordados", afirmó la cristianodemócrata alemana.

El sector de la automoción representa alrededor del 7 % del PIB de la Unión Europea y proporciona empleo directo e indirecto a unos 13,8 millones de personas, según la Comisión Europea.

Los turismos y las furgonetas generan aproximadamente el 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque comunitario, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con datos correspondientes a 2023.