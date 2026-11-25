La presidenta de la comisión de Cultura del Parlamento Europeo, Nela Riehl, anunció en rueda de prensa las cinco películas nominadas en la edición de este año, seleccionadas por un panel de profesionales del sector cinematográfico procedentes de toda la Unión Europea.

Junto a 'Calle Málaga' están nominadas 'De repente' (dirigida por Ryusuke Hamaguchi), 'Un año de escuela' (Laura Samani), 'Tierra de mi padre' (Paweł Pawlikowski) y 'Cómo divorciarse durante la guerra' (Andrius Blaževičius).

La directora marroquí Maryan Touzani ('Adam') debuta como directora en español con una cinta protagonizada por Carmen Maura que sitúa el foco en la memoria, la familia y la vejez.

'Calle Málaga' cuenta cómo la vida apacible de María Ángeles, una mujer española nacida en Tánger, se ve gravemente alterada por los problemas económicos y personales de su hija (Marta Etura, 'Celda 211'). Paradójicamente, este problema trae de vuelta el amor y el deseo a su vida.

La película ganadora será determinada a partes iguales por los votos de los 720 eurodiputados y por los de los ciudadanos europeos que se pronuncien en la página web del premio, donde podrán dar a cada producción entre una y cinco estrellas. El premio se desvelará en una ceremonia en el Parlamento Europeo en Bruselas a mediados de abril de 2027.

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Se trata de la vigésima edición de un premio cinematográfico otorgado por el Parlamento Europeo y la Academia del Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas, un galardón que en 2026 recayó por primera vez en una película española, 'Sorda', dirigida por Eva Libertad.