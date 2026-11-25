El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que un 58 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, el mismo porcentaje que en la medición anterior, de septiembre, mientras que un 25 % la tilda de negativa y un 17 % la valora de manera neutral.

Al contrastar la calificación de la situación económica actual, se observan algunos cambios, principalmente entre quienes la califican como “muy mala o mala”, ya que entre septiembre y noviembre de 2026 subió de un 43 % a un 51 %.

Por su parte, el porcentaje de quienes valoran la situación económica como “muy buena o buena” cayó de un 37 % en septiembre a un 28 % en noviembre, mientras que el grupo de quienes considera que la economía actual está “regular” pasó de un 20 % a un 21 %.

Nuevamente la inseguridad y la delincuencia se colocan como los principales problemas del país, ya que cerca de cuatro de cada diez personas lo creen así. En segundo lugar, se ubica la corrupción con el 12,8 % y en tercer lugar se posiciona la mala gestión del gobierno con el 9,8 %, seguida del costo de la vida y la situación económica (6,5 %) y el problema de las drogas y el narcotráfico (5,6 %).

En cuanto a la percepción sobre la seguridad, un 45 % de las personas encuestadas considera que está peor que hace doce meses, mientras que un 35 % indica que está mejor y un 20 % considera que se mantiene igual. Los porcentajes se han mantenido sin cambios con respecto a la medición de septiembre.

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La encuesta también analizó las percepciones ciudadanas acerca de algunas políticas gubernamentales implementadas recientemente, como la inauguración el 14 de octubre del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), por lo cual, se les consultó a las personas su opinión acerca de la contribución de esa megacárcel.

El 75,5 % de los hombres y el 68,3 % de las mujeres opinan que el CACCO puede reducir mucho o algo la inseguridad. Por otro lado, el 24,4 % de los hombres y el 31,6 % de las mujeres creen que el centro penitenciario disminuirá poco o nada la inseguridad en el país.

Para la medición se completaron mil entrevistas telefónicas a personas mayores de dieciocho años, realizadas entre el 28 y 30 de octubre y el 2 y 3 de noviembre, con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral máximo de 3,1 puntos porcentuales.