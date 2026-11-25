El dirigente comunitario efectuó esas declaraciones al comienzo hoy de una reunión informal de dos días de responsables de vivienda de la UE en Dublín, donde reiteró que la falta de vivienda "asequible" es un "gran problema" que hay que tomarse "extremadamente en serio".

"Me preocupa que, si los responsables políticos no realizan un esfuerzo real para resolver estos problemas, la ciudadanía termine volviéndose contra ellos, contra los partidos políticos establecidos y contra las instituciones democráticas", planteó antes del encuentro organizado por el Gobierno irlandés, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El comisario insistió en que el problema de la vivienda puede convertirse "potencialmente, en una crisis para nuestras democracias", al tiempo que recordó que tiene un impacto aún mayor sobre las nuevas generaciones.

"Vemos Estados miembros en los que la edad media a la que los jóvenes pueden abandonar el hogar de sus padres ronda los 30 años", señaló Jorgensen en referencia a un segmento poblacional que tiene que "posponer formar una familia, acceder al empleo y a la educación que quiere".

"Pero no se trata únicamente de los individuos y de sus derechos, sino también de nuestras sociedades. Necesitamos esa movilidad. Necesitamos que los jóvenes puedan empezar sus vidas antes. Por eso nos tomamos esta cuestión muy en serio", declaró.